Servizio Civile Solidale 2021: aperto il bando per 151 volontari

Sono 151 i volontari e le volontarie che possono partecipare ai progetti approvati dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il Servizio Civile Solidale 2021. Dal sostegno alle persone fragili alla vita culturale degli enti, dall'aiuto allo studio alle attività all'aperto come la salvaguardia degli uccelli migratori, ragazze e ragazzi avranno la possibilità di vivere un'esperienza di solidarietà e di cittadinanza attiva riconosciuta formalmente. Il bando per il Servizio Civile Solidale è stato pubblicato con il decreto n.1374/SPS e resterà aperto fino al prossimo 18 giugno. Possono partecipare alla selezione per i 151 posti disponibili tutti i ragazzi e le ragazze, italiani o stranieri, residenti in Regione e che alla data di presentazione della domanda abbiamo compiuto 16 anni ma non ancora i 18.

Una grande opportunità

"Si tratta di una grande opportunità per inserirsi appieno nella comunità regionale e maturare un'esperienza che apporta un arricchimento importantissimo sotto l'aspetto umano e sociale ma anche lavorativo e professionale", ha commentato il vicegovernatore con delega al Terzo settore Riccardo Riccardi. "Il protagonismo che si alimenta nella solidarietà prepara cittadini con attitudine alla proattività e alla partecipazione che, ne sono certo, saranno i pilastri del Friuli Venezia Giulia di domani".

Tutti i progetti, approvati con una graduatoria dello scorso 28 aprile, sono visionabili sul sito regionale www.infoserviziocivile.it dove è possibile scaricare la scheda-progetto e richiedere la partecipazione. Sono molti gli Enti che hanno scelto di accogliere i giovani del Servizio Civile Solidale aprendo loro, così, la possibilità di fare esperienze formative concrete già durante gli anni della scuola superiore. Il periodo di Servizio Civile Solidale, proprio come nel caso dell'Universale, prevede infatti anche un riconoscimento economico alla ragazza o al ragazzo che vi partecipa: 594,92 euro per i progetti con un monte ore complessivo di 240 ore, e 892,38 euro per i progetti da 360 ore.

Le attività possono essere concentrate tutte nel periodo estivo oppure diluite nel corso dell'anno in modo da conciliare la partecipazione con gli studi. Gli ambiti di impiego dei progetti presentati sono diversificati e concorrono ad aiutare il volontario o la volontaria a trovare il collegamento tra i propri interessi e i bisogni della collettività: assistenza (riferita alla tutela dei diritti sociali e ai servizi alla persona), protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport, agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Per partecipare al Bando di Servizi Civile Solidale 2021 è necessario inviare la domanda all'ente o all'istituto scolastico che realizza il progetto prescelto entro il prossimo 18 giugno. Candidate e candidati sosterranno una selezione effettuata direttamente dall'Ente che realizza il progetto, un colloquio attitudinale per comprendere la motivazione del concorrente e la sua propensione. Tutte le informazioni necessarie sono presenti su www.infoserviziocivile.it