Servizio civile, ultimi giorni per iscriversi: 59 posti a Trieste

E’ lunedì 15 febbraio 2021 la data ultima per consegnare le domande di partecipazione al bando per la selezione di 55.973 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. Sul sito www.arciserviziocivilefvg.org sono consultabili i 18 progetti di Arci Servizio Civile che daranno l'opportunità a 83 giovani dai 18 ai 28 anni di fare questa esperienza nella nostra regione: 59 a Trieste, 9 a Pordenone, 4 a Gorizia e 11 nella provincia di Udine. I progetti si occuperanno, tra l'altro, di organizzazione e gestione di iniziative sportive, ambientali e culturali; attività nel campo della comunicazione; diffusione della cultura della cittadinanza attiva; educazione alla legalità e alla progettazione partecipata; sviluppo di centri di aggregazione giovanile; servizi di doposcuola multiculturale; supporto nel campo della disabilità; recupero e valorizzazione delle piccole comunità.

Teatro Miela, Scuola di Musica 55, CAI, Legambiente, Aiab, Cest, Oltre Quella Sedia, ICS, Fondazione Luchetta, Cooperativa Amico, Anpi, Arci, Uisp, ZSKD (Unione dei Circoli Culturali Sloveni), ZSŠDI (Unione dei Circoli Sportivi Sloveni), Università Popolare e i Comuni di Muggia, Sgonico-Zgonik, Monrupino-Repentabor, San Dorligo della Valle-Dolina, Pinzano al Tagliamento, Muzzana del Turgnano sono alcune delle sedi dei progetti. Le procedure di selezione si avvieranno a far data dal 3 marzo 2021. Il servizio civile universale dura 12 mesi per un impegno di 1145 ore articolato su base settimanale (25 ore) ed è previsto un riconoscimento economico mensile di 439,50 euro.

Arci Servizio Civile, la più grande associazione di scopo italiana dedicata esclusivamente al servizio civile, è uno dei principali soggetti di questa azione concreta a beneficio delle comunità, dei giovani e delle Istituzioni. Il Paese potrà così avere a disposizione, fin dalla primavera del 2021, anche la risorsa del Servizio Civile Universale per affrontare le grandi difficoltà che ci attendono e anche i giovani potranno avere l’opportunità di esprimere le loro energie e capacità, permettendoli di lavorare insieme, di confrontarsi e di condividere competenze, talenti, idee e visioni per il futuro.