Trasforma il sesso a pagamento in una trappola, ventenne dietro le sbarre

Nel pomeriggio del 24 giugno la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un ordine di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Ancona nei confronti di una cittadina romena del 2002. Nello specifico la Volante del Commissariato Duino Aurisina, nel corso del normale servizio di prevenzione, procedeva nei pressi del casello autostradale del Lisert al controllo di un furgone romeno in transito e diretto all’estero; tra i vari passeggeri veniva identificata la ragazza.

La giovane era infatti persona ricercata dall’Autorità Giudiziaria di Ancona e destinataria di una misura di custodia cautelare in carcere. La ragazza nell’aprile dell’anno scorso aveva adescato e convinto un uomo ad avere un rapporto sessuale a pagamento. Dopo aver concordato la somma, i due erano entrati nell'appartamento della vittima e senza eseguire la prestazione, la ragazza aveva preteso il pagamento di un importo ben più elevato, sestuplicato rispetto a quello pattuito, con la minaccia di far intervenire sul posto due connazionali nel caso di rifiuto.

Al diniego della vittima la giovane era uscita dall’appartamento, tornando con due uomini: i tre stazionavano sotto la finestra ed inveivano nei suoi confronti con minacce di morte, pretendendo l’immediato pagamento di denaro per andarsene. La vittima a questo punto richiedeva l’intervento delle forze dell’ordine che, dopo aver fermato i tre soggetti, procedevano ai necessari accertamenti che portavano alla denuncia in stato di libertà per il tentativo di estorsione in concorso.

Nella fase delle verifiche in ufficio la giovane, nel tentativo di proteggere i connazionali, si fingeva vittima di violenza privata e di violenza sessuale, e per far ciò simulava di essere stata aggredita dal cliente, lacerandosi gli indumenti intimi e dichiarando una versione falsa dell’accaduto sottoscrivendola a verbale, atto nel quale accusava ingiustamente la vittima anche di spaccio di stupefacenti. Al termine degli accertamenti, dimostrata l’estraneità del cliente ai fatti che la giovane romena gli aveva attribuito, la donna veniva indagata anche per l’ipotesi di calunnia. La cittadina comunitaria, al termine degli adempimenti, veniva quindi affidata alla casa circondariale del Coroneo.