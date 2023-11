Incendi, intossicazioni e incidenti: notte di passione a Trieste, sette persone soccorse

TRIESTE - Notte di superlavoro per il 118 tra incidenti domestici e su strada: sono sette le persone soccorse dai sanitari nella nottata tra il 14 e il 15 novembre, con l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Il fatto più grave si è verificato al sesto piano di un'abitazione in viale Campi Elisi dove, per cause finora sconosciute, un materasso ha preso fuoco. Presenti in casa un'anziana, suo figlio e la badante. L'uomo ha cercato di spegnere le fiamme, provocandosi ustioni e un'intossicazione. In un primo momento la situazione è apparsa come grave e l'uomo è stato intubato sul posto, poi le sue condizioni sono migliorate ed è stato portato all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Apparentemente nessuna grave conseguenza per le due donne, che sono state trasportate comunque in ospedale per accertamenti. Sul posto due ambulanze, automedica, vigili del fuoco e forze dell'ordine.

Un altro incidente domestico si è verificato a Borgo San Sergio: una donna e una bimba di 5 anni, per cause ancora da dafinire (forse un guasto alla caldaia) sono rimaste lievemente intossicate con il monossido di carbonio e portate al Burlo in codice verde. Intossicazione simile e all'apparenza non grave anche a Muggia in località Santa Barbara, in cui una persona è stata portata a Cattinara. Di questo incidente non si conoscono al momento i dettagli. Infine, un investimento in via dell'Istria: uno scooter ha travolto un uomo che attraversava la strada e che, dopo l'impatto, ha riportato fratture agli arti inferiori. Notizia in aggiornamento.