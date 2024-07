Arriva il Presidente, scatta la chiusura delle rive: al via la settimana dei cattolici

TRIESTE - Domani mercoledì 3 lugliO il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà in piazza Unità la 50^ Edizione della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia e per consentire il regolare svolgimento dell'evento sono state programmate alcune modifiche alla viabilità cittadina. Le rive saranno chiuse, da piazza Tommaseo a via Mercato vecchio dalle 12 fino a cessate esigenze (indicativamente dopo le 18:30). Per chi arriva da corso Cavour la deviazione sarà in via Canalpiccolo, mentre per gli automobilisti provenienti da molo VII sarà in via Mercato vecchio. La presenza della massima carica dello Stato sul palco di piazza Unità, allestito per la solenne celebrazione della messa da parte di papa Francesco (in programma domenica 7 luglio alle 10:30), è prevista alle 17 di domani.