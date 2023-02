Sfilata dei carri a Muggia: divieti e modifiche alla viabilità

In occasione della sfilata dei carri allegorici di Muggia in programma domenica 19 febbraio, il Comune di Muggia ha previsto una specifica temporanea ordinanza che punta a regolare il traffico nella zona . In caso di maltempo, l'evento verrà rimandato a domenica 26 febbraio 2023.

Di seguito i provvedimenti per la viabilità:

1) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 07.00 alle ore 21.00 sulle seguenti strade e vie:

• via di Trieste (da Molo Balota a via Battisti), via Battisti, via Matteotti (da via Frausin all’intersezione con la via Deluca);

• viale XXV Aprile, via Forti, via Berzulla, via Reti, via D’Annunzio, via Roma, via Mazzini, piazza della Repubblica, largo Caduti per la Libertà, via Tonello, via Signolo, via San Giovanni (da via Mazzini a via Signolo), viale Frausin, piazzale Foschiatti, piazzale Curiel, via Deluca e nella parte iniziale di via dei Mulini, via Crevatini, località Pisciolon, località Riostorto, via Pianezzi, via Felluga, Salita Ubaldini;

2) per consentire il funzionamento del trasporto pubblico con i mezzi della Trieste Trasporti mantenendo il capolinea della 20 presso la stazione delle autocorriere e stazionamento dei bus sulla via Deluca con transito dei mezzi lungo le vie di S.Barbara – Frausin - Matteotti – Deluca in entrata e Matteotti – Frausin - S.Barbara in uscita (con inversione del senso di marcia delle autocorriere all’interno della stazione) viene istituito dalle ore 07.00 alle ore 21.00:

• il divieto di accesso per tutti i veicoli eccetto per i veicoli del Trasporto Pubblico Locale, i taxi, i veicoli di emergenza e soccorso ed i veicoli dei residenti nelle vie Matteotti e Deluca, in via Matteotti con direzione via Deluca, nel tratto compreso tra l’intersezione con il viale Frausin e l’intersezione con la via Deluca;

• la trasformazione delle aree di sosta di via de Luca e di p.le Curiel fronte civ. 1 e barrati in area di sosta riservata a bus di linea;

3) per consentire l’uscita dei carri allegorici dal magazzino comunale di via di Trieste e l’attestazione alla partenza della sfilata viene istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto per i veicoli di soccorso e emergenza dalle ore 07.00 alle ore 13.00 sulle seguenti vie e strade:

• via di Trieste (da Molo Balota a via Battisti), via Battisti, largo Caduti per la Libertà, via Tonello, via Signolo, via S. Giovanni (tratto tra la via Signolo e la via Mazzini), via Mazzini, viale XXV Aprile, via Forti, via D’annunzio;

4) per consentire il regolare svolgimento della sfilata dei carri allegorici e delle maschere viene istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto per i veicoli di soccorso e emergenza dalle ore 12.30 alle ore 21.00 sulle seguenti vie e strade:

• viale XXV Aprile, via Forti, via Berzulla, via Reti, via D’Annunzio, via Roma, via Mazzini, piazza della Repubblica, largo Caduti per la Libertà, via Tonello, viale Frausin, via di Trieste (da Molo Balota a via Battisti), via Battisti, via Bembo, via Colarich (in direzione viale XXV Aprile – tratto tra i civici n°1/A e n°20, nella parte iniziale(intersezione rotatoria Pilon) di via dei Mulini, via di Crevatini, località Pisciolon, località Riostorto, nella parte iniziale (intersezione con via D’Annunzio) di via Pianezzi, via Felluga e Salita Ubaldini;

• Via Battisti (tra largo Caduti per la Libertà e via Manzoni), via Manzoni, Riva de Amicis, Largo N. Sauro, galleria di Muggia centro;