Sfonda il vetro di una casa abbandonata per passarci la notte: ferito gravemente

TRIESTE - Un trentenne di origine nordafricana è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 dopo essere rimasto vittima di un incidente che gli ha provocato gravi danni ad un polmone. L'infortunio è avvenuto nella tarda serata di ieri 8 giugno nel rione di Ponziana. L'uomo, secondo quanto si apprende, è stato soccorso all'interno della caserma che ospita il Comando provinciale dei vigili del fuoco in via Bartolomeo D'Alviano. Poco prima il trentenne aveva tentato di introdursi in un edificio abbandonato poco distante ma, rompendo il vetro di una finestra, si era procurato una grave ferita. Assieme a lui era presente anche la moglie. La coppia, con ogni probabilità diretta in un altro Paese, era alla ricerca di un posto dove passare la notte. Il giovane ha chiesto quindi soccorso all'interno della caserma dei vigili del fuoco, dove è presente l'automedica del 118. I sanitari gli hanno prestato le prime cure e l'hanno trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Secondo quanto si apprende, l'uomo dovrebbe essere denunciato per danneggiamento.