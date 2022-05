Sfonda la porta della sala d’arte comunale: paura in piazza Unità

Sfonda la porta della sala d'arte Comunale del Comune in una gremita piazza Unità: è accaduto oggi, sabato 28 maggio in pieno pomeriggio, davanti a diverse persone. Si tratta di un giovane di origine straniera che si è scagliato contro il portone, infrangendone il vetro e ferendosi a sua volta. Non sono note le motivazioni del gesto, che ha spaventato gli increduli astanti. Sul posto gli operatori del 118, che hanno soccorso l'uomo in stato di grande agitazione, per poi portarlo al pronto soccorso di Cattinara a causa delle ferite riportate. Sul posto anche la Polizia di Stato e i Carabinieri. Il portone è al momento transennato e l'area è stata messa in sicurezza. Quasi contemporaneamente, nell'attigua sala Tergeste, si stava svolgendo un matrimonio.