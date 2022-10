Sfreccia in auto con quattro migranti a bordo: passeur fermato a Capodistria

Sfreccia in auto con a bordo quattro migranti e viene fermato dalla Polizia di Capodistria: è successo a un passeur 34enne nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 17 ottobre. E' successo alle 14: è stato segnalato alla Polizia che una Volkswagen Touran con targa slovacca stava passando per Podgorje ad alta velocità. La polizia lo ha rintracciato e lo ha fermato vicino a Socerb/San Servolo. Sono state identificate cinque persone: un autista sloveno di 34 anni, un passeggero di un anno più giovane proveniente dall'Ucraina e, a bordo del veicolo, tre cittadini iracheni entrati illegalmente in Slovenia. Il procedimento è ancora in corso.