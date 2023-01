Sevizia, stupra e costringe alla prostituzione una ragazza: arrestato

Sfrutta e sevizia una connazionale, arrivata in italia per lavorare come badante, costringendola a prostituirsi sulle strade di Lecco. La giovane riesce a scappare e lo denuncia, ma lui, un 40enne di nazionalità rumena, fa perdere le tracce per poi essere identificato e arrestato al confine dai Carabinieri. I fatti risalgono a un periodo tra gennaio 2012 e giugno 2013, nella zona di Monza. Spaventosi gli abusi subiti dalla giovane donna: quando il ricavo delle sue nottate era scarso, veniva picchiata e obbligata a subire rapporti sessuali. Alle botte seguivano anche le sevizie che venivano perpetrate con un fondo di bicchiere incandescente che le provocava dolorose ustioni sulla schiena.

La pattuglia dei Carabinieri di Prosecco, impegnata con la Radiomobile di Aurisina nei controlli di retrovalico, ha rintracciato pochi giorni fa l'uomo, ricercato perché deve scontare 1 anno e 8 giorni per sfruttamento della prostituzione, sequestro di persona e violenza sessuale aggravata. L'uomo si trova ora al carcere del Coroneo.