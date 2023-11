Anche Sgarbi contro l'ovovia: "Proposta è assurda"

TRIESTE - Il progetto della cabinovia urbana continua a dividere non solo la politica locale, ma anche una parte di quella nazionale. Questa volta ci ha pensato il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, a dare la sua personale stoccata all'opera fortemente voluta dal Comune di Trieste e al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Eviti il ministro Sangiuliano - così Sgarbi - di contrastare la posizione corretta, coerente e logica del Sovrintendente Pessina in merito alla assurda proposta di una cabinovia nel porto vecchio da me fatto utilmente vincolare 22 anni fa per salvarlo dalla distruzione". Secondo il critico d'arte l'amministrazione comunale vede la presenza di una "illusione modernista" portata avanti dal sindaco Dipiazza. "Non può essere soddisfatta in una città come Trieste, il cui vero futuro è nel rispetto della storia e della tradizione". Dal canto suo, dalle colonne de Il Piccolo, il primo cittadino ha risposto accennando ai problemi personali che riguardano il rapporto tra Sgarbi e Sangiuliano. "Trovo inutile si perda a parlare della mia città".

Il cortocircuito

L'ennesima opposizione nei confronti di un'opera che, se da un lato incontra la fortissima contrarietà del Comitato No Ovovia e delle sigle ambientaliste, dall'altro ha incrociato alcune pesanti critiche piovute anche dalla stessa maggioranza. Era stato l'assessore al Turismo Giorgio Rossi a sottolineare che sarebbe meglio non realizzare il tratto orizzontale della cabinovia urbana (quello che dovrebbe passare in porto vecchio). Una presa di posizione arrivata dopo che Fratelli d'Italia aveva chiesto, ed ottenuto, la rimozione della delega allo sport dopo il caso della rizollatura dello stadio Nereo Rocco. Insomma, un cortocircuito che continua a produrre scintille all'interno della maggioranza di governo.

La conferenza di domani

Le dichiarazioni di Sgarbi arrivano a ridosso della conferenza stampa che la consigliera regionale del Patto per l'Autonomia Giulia Massolino ha convocato per domani 10 novembre nella sede di Adesso Trieste. In occasione dell'incontro riservato alla stampa l'esponente dei municipalisti presenterà alcune azioni contro l'ovovia, maturate a seguito del suo viaggio a Bruxelles. Si parla di una interrogazione al parlamento europeo, coordinata con l'European Free Alliance e una proposta di petizione popolare.