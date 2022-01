Scovato magazzino della droga in Carso: quattro arresti, sequestrati 20 kg di erba, nel covo anche fucili

Un'ampia e articolata operazione della Polizia Locale ha portato a identificare una vasta rete di spaccio, che ha condotto a quattro arresti e al sequestro di 20 chili di marijuana, la maggior parte dei quali occultati all'interno di bottiglie in una casa privata del Carso triestino. Nell'appartamento anche due fucili.

I fatti

Poco prima delle recenti festività natalizie il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Trieste, nell’ambito di attività coordinate e delegate dalla locale Procura della Repubblica, ha effettuato una perquisizione presso l'abitazione di un 45enne triestino. S.C. a Roiano, nel corso della quale gli operatori hanno rinvenuto, abilmente occultati, più di 3 etti di marijuana e 10 di hashish. L’uomo, già in passato condannato per fatti dello stesso tenore, sospettato del reato di detenzione ai fini di spaccio, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.

Le successive complesse investigazioni, sempre coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno permesso di sequestrare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, presumibilmente destinate allo spaccio sul territorio del capoluogo regionale. Gli investigatori hanno trovato dapprima nella disponibilità di R.D., 23enne triestino, 4 etti di marijuana dei quali il giovane ha cercato di disfarsi lanciandoli dalla finestra di casa a Rozzol.

Il "magazzino della droga" in Carso

Successivamente è stata perquisita, sul Carso, l’abitazione di un altro uomo, T.M. di 53 anni triestino, dove è stato trovato subito un chilo di marijuana e, dopo accurate ricerche, all’interno di un fusto in inox per il vino, alcuni sacchi neri con dentro altri di nylon, circa 15 kg di marijuana abilmente occultati. L'uomo deteneva illegalmente anche due fucili e un cospicuo numero di munizioni.

Ritenendo che l’ingente quantitativo di droga fosse destinato allo spaccio, T.M. è stato tratto in arresto e condotto presso il carcere di Udine. In contemporanea è stata perquisita a Roiano anche l'abitazione di un quarto uomo, S.L. 52 anni, trovato in possesso di oltre 100 grammi di marijuana e alcune migliaia di euro forse proventi dell’attività di spaccio e, per questa ragione, è stato arrestato.

L'attenzione si è poi spostata sul 51enne Z.E. trovato in possesso di alcuni sacchi di nylon da 50 grammi - in totale mezzo kg di marijuana - e anch'esso arrestato per presunta detenzione di marijuana ai fini di spaccio. L’autorità giudiziaria ha convalidato successivamente tutti gli arresti mentre per tre di essi il G.I.P. del Tribunale di Trieste ha disposto la custodia cautelare. T.M. e S.L., in particolare, sono stati indagati per concorso in spaccio di ingenti quantitativi di droga.