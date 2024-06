Da Gaza a Trieste e poi a Padova, la bimba che aspetta gamba e braccio "nuovi"

PADOVA - E' arrivata da Gaza, la piccola Shaimaa, con lo zio Yazid. E' a Padova da Venerdì 31 maggio. Ha sei anni, le mancano un braccio e una gamba. Gli arti li ha persi sotto le bombe israeliane. Dal 7 ottobre, dopo il brutale assalto degli uomini di Hamas fuori dalla Striscia, per ritorsione le forze armate di Tel A Viv non hanno smesso per un attimo di attaccare la Striscia. Con il pretesto di cercare i miliziani di Hamas, mentre i loro leader se ne stanno al sicuro in Qatar, si continuano a colpire ospedali, campi di sfollati e le poche case ancora rimaste in piedi. A pagarne le spese i civili, senza distinzione di sesso o di età. E infatti tra le vittime di questa atroce situazione che si sta vivendo da troppi mesi e che sembra nessuno voglia o sia in grado davvero di fermare, tantissimi sono minori. Una è proprio Shaimaa.

Il viaggio da Trieste

Spiega Maurizio Manno, dei Sanitari per Gaza Veneto: «E' una bellissima bambina, Shaimaa. E' la prima paziente che viene ospitata a Padova, l'abbiamo portata da Trieste dove è arrivata dopo un difficoltoso trasferimento da Gaza grazie ai fondi di una ong inglese e all'intraprendenza del medico triestino Marino Andolina, che ha molta esperienza in interventi umanitari. Grazie alla fondazione britannica Save a child - da non confondere con l'altra Ong più conosciuta, n.d.r. - che ha messo a disposizione una somma importante hanno noleggiato un charter che dalla Slovenia è partito per l'Egitto».

Uno squarcio di umanità

«Sono mesi che siamo in contatto con l'ambasciata italiana, noi Sanitari per Gaza, perché è nostra intenzione offrire la possibilità di curarsi ai bambini che sono rimasti vittime dei bombardamenti. Shaimaa è la prima bambina della Striscia che riusciamo a fare arrivare a Padova». La Regione Veneto già da qualche mese, proprio anche su input dell'assessore regionale Lanzarin, offre la possibilità di offrire le cure ai bambini che hanno bisogno di cure mutilati o ustionati, di Gaza. Ma farli arrivare non è semplice. L'intraprendenza di Andolina, il pediatra ha una grande esperienza per quanto riguarda gli interventi sanitari in zone di guerra, l'efficacia dell'azione di Save a Child, la celere azione dell'ambiasciata italiana nel concedere i visti e ora la disponibilità dei Sanitari per Gaza Veneto hanno aperto uno squarcio di umanità a fronte di una situazione che è limitativo definire drammatica.

Il volo

Con il volo si è permesso a otto bambini con i loro accompagnatori, famigliari, di arrivare a Trieste per essere curati in Italia. Shaimaa ha bisogno di una protesi per la gamba e di una per il braccio. L'intervento che le dovrebbe consentire di tornare a camminare è previsto tra circa tre mesi in un ospedale di Bologna. Shaima è ospite della comunità buddhista, all'Arcella che hanno dato la loro disponibilità. «C'è infatti bisogno - spiega Manno - di luoghi dove poter ospitare questi bambini e chi li accompagna. Per questo ci appelliamo anche all'amministrazione comunale affinché ci possa dare una mano in questo senso».