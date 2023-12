Uccise a coltellate il padre: per la perizia può essere processato

TRIESTE - Aveva ucciso il padre con 33 coltellate in via Stuparich nel 2021 e, per la perizia, è in grado di partecipare al processo. Si tratta del 27enne egiziano Sherif Wahdan che, come riporta il Piccolo, in attesa di essere giudicato resterà nella Rems di Aurisina, dove sembra che le sue condizioni psicofisiche siano migliorate. La prossima udienza è fissata il 12 gennaio del 2024, come deciso dal giudice Igor Maria Rifiorati Corte d'Assise. Nella recente udienza è stata esaminata la perizia psichiatrica del dottor Mario Novello, disposta dal Gip Manila Salvà, e nonostante il vizio di mente, riconosciuto al momento dei fatti, l'imputato è stato ritenuto capace di affrontare il processo. E' accusato di omicidio volontario, aggravato dal grado di parentela.

Wahdan, allora 25enne, aveva ucciso con inaudita violenza il padre 55enne Ashraf e, subito dopo l'arresto, aveva affermato di "essere Dio" e di sentirsi "minacciato" da suo padre. Sui suoi social si proclamava "God of universe". La Corte ha intanto chiesto che lo psichiatra Novello valuti la pericolosità sociale dell’imputato, in modo da emettere la sentenza definitiva sull'imputabilità il prossimo 12 gennaio. Se Wahdan sarà giudicato non imputabile, il suo destino potrebbe essere simile a quello di Alejandro Meran, omicida degli agenti Rotta e Demenego, condannato a stare in una Rems per per 30 anni.