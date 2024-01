Shoah: saranno installate 13 nuove pietre d'inciampo

TRIESTE - L'artista tedesco Gunter Demnig poserà tredici nuove pietre d'inciampo (Stolpersteine) a Trieste, per ricordare altrettante vittime della persecuzione nazifascista. Lo annuncia il Museo della Comunità ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner". L'iniziativa, che si terrà martedì 16 gennaio, è a cura della Comunità ebraica di Trieste, con la collaborazione del Comune di Trieste, l’autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e la partecipazione del Liceo classico linguistico "Francesco Petrarca". Come ogni anno le iscrizioni sono state preparate, su richiesta dei singoli committenti, dalla Comunità ebraica di Trieste con l’aiuto di diversi studiosi, enti, associazioni e istituti di ricerca, tra cui l’Associazione Nazionale Ex Deportati di Trieste ed il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Ecco il programma delle installazioni, tenendo conto che gli orari intermedi sono da ritenersi indicativi.

Programma

- Ore 9.00 Piazza del Ponterosso 6 Saluti istituzionali e posa di una Pietra d’inciampo in memoria di EGON BRUNNER (Trieste, 1888 - 1944)

- Ore 9.35 circa Piazza Sant'Antonio Nuovo 2 Posa di una Pietra d’inciampo in memoria di SILVIO SPAGNUL (Trieste, 1894 - Dachau, 1944)

- Ore 10.00 circa Via Trento 12 Posa di una Pietra d’inciampo in memoria di GIULIO LAGANELLA (Vieste, 1910 – Buchenwald, 1945)

- Ore 10.25 circa Via Carlo Ghega 12 Posa di una Pietra d’inciampo in memoria di VITTORIO MENASSÉ (Trieste, 1908 – Auschwitz, 1944)

- Ore 11.00 circa Via Romagna 13 Posa di una Pietra d’inciampo in memoria di FABIO LUCOVICH (Trieste, 1922 – Ebensee, 1945)

- Ore 11.30 circa Foro Ulpiano 5 Posa di una Pietra d’inciampo in memoria di BALDO CRISMANI (Trieste, 1922 - 2003)

- Ore 12.00 circa Via Pietro Kandler 11 Posa di una Pietra d’inciampo in memoria di BERTA JESURUM (Trieste, 1872 – Auschwitz, 1944)

- Ore 14.30 Via Giacomo Ciamician 10 Posa di una Pietra d’inciampo in memoria di PIA RIMINI (Trieste, 1900 – Auschwitz data ignota)

- Ore 14.55 circa Via dei Giustinelli 1 Posa di due Pietre d’inciampo in memoria di VITTORIA MOLHO SPIERER (Costantinopoli, 1896 – Ginevra, 1965) HÉLÈNE SPIERER (Trieste, 1924 – Ginevra, 2019)

- Ore 15.30 circa Via del Ponte 7 Posa di due Pietre d’inciampo in memoria di ABRAMO ELIEZER (Trieste, 1915 – Bergen-Belsen, data ignota) GIUSEPPE ELIEZER (Trieste, 1920 – Bergen-Belsen, data ignota)

- Ore 16.15 circa Piazza tra i Rivi 1 Posa di una Pietra d’inciampo in memoria di ANGEL KAU?I? (Trieste, 1907 – Dachau, 1945)

Dopo le prossime pose, sarà possibile trovare maggiori informazioni su queste persone sulla mappa digitale delle Pietre d'inciampo triestine che si trova sul sito del Museo della Comunità ebraica. "Cogliamo l'occasione - riporta una nota della Comunità ebraica - per informare che le richieste di nuove installazioni sono così numerose da aver già esaurito le possibilità per il 2025 e ringraziamo ancora una volta Gunter Demnig e lo staff della sua Fondazione per il loro incessante lavoro al servizio della Memoria".