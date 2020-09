Shoah e Foibe, dalla Regione 120 mila euro per iniziative e viaggi per la memoria

Ammontano a 120mila euro le risorse messe a disposizione dalla Regione Friuli Venezia per la realizzazione di iniziative, eventi e viaggi finalizzati a commemorare le vittime della Shoah e a non dimenticare la tragedia della Foibe e l'esodo degli italiani dai territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. Lo ha comunicato oggi l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen. Come ha spiegato la stessa Rosolen, "il bando per le Giornate della Memoria e del Ricordo, in continuità con gli anni precedenti, è stato costruito su criteri oggettivi al fine di garantire la massima trasparenza e promuovere iniziative costruite su principi di verità e rispetto".

"Ricordare - ha detto ancora l'assessore - è un fatto educativo e per farlo serve un trasferimento di conoscenze che avviene generalmente attraverso persone, incontri, letture. Famiglia e scuola, in questo, sono determinanti". "Per questo motivo - ha sottolineato Rosolen - l'Amministrazione ha voluto istituzionalizzare le due Giornate attraverso la legge regionale sull'istruzione: proprio per rilanciare il ruolo educativo e formativo della scuola e per garantire aderenza alla verità storica". A tal riguardo, come ha aggiunto l'assessore, "c'è ancora molta ignoranza in giro e ci sono ancora troppe mistificazioni: bisognerebbe apprendere la storia superando le ideologie, senza omettere ciò che è scomodo. Vanno condannate in maniera unitaria le aberrazioni che negano o sminuiscono le barbarie del '900. Lo dobbiamo - ha concluso - ai martiri di quelle tragedie e alla memoria dei loro discendenti".

L'intervento individua come finanziabili progetti e iniziative promossi da istituzioni scolastiche capofila di reti di scuole e Comuni purché in collaborazione con una o più Istituti scolastici. Le domande di contributo dovranno essere presentate utilizzando il modulo predisposto disponibile sul sito internet della Regione e inoltrate, a mezzo posta elettronica certificata, entro il 23 ottobre.