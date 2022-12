Va in shock anafilattico: 29enne soccorso a casa dal 118

TRIESTE - Un ragazzo di 29 anni viene soccorso in casa per uno shock anafilattico, causato da una reazione avversa a farmaci. E' successo oggi, 1 dicembre, nel primo pomeriggio. Il giovane è stato soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza del 118 da Santa Croce e dall'equipaggio di un'automedica da Opicina, giunte in pochi minuti. Dopo la chiamata al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto i due mezzi, e gli operatori del 118 hanno stabilizzato il giovane, poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara.