Minorenne si allontana da casa, ritrovato a Padriciano dalla Polizia: sta bene

Ieri sera la Volante del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina ha ritrovato nei pressi del Tennis Club di Padriciano e riaffidato alla madre il figlio minorenne che, a bordo di una bicicletta, si era allontanato da casa qualche ora prima. Buone le sue condizioni di salute. Esempio di una Polizia di Stato dedita al concetto di polizia di prossimità, anche in giornate, come queste del G20, in cui l’apparato della sicurezza e del controllo del territorio è decisamente e comprensibilmente sotto pressione.