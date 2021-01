Si finge ragazzo delle consegne per eludere il coprifuoco: 33enne sanzionato

È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Barcola ieri sera dopo le 23 in viale Miramare. La pattuglia ha intravisto all'interno di un'auto parcheggiata un ragazzo che stava fumando una sigaretta. Avvicinatisi per controllarlo, il giovane, un 33enne triestino, si è giustificato dicendo che stava facendo una pausa dopo una consegna di cibo. Alla richiesta ulteriore dei Carabinieri di Barcola di indicare sull'autocertificazione il luogo della consegna e il gestore per cui stava lavorando, non ha saputo fornire giustificazioni plausibili. Pertanto, la pattuglia, non trovando nemmeno all'interno dell'abitacolo nemmeno il contenitore termico per le pietanze, lo ha sanzionato per aver violato le disposizioni contro la diffusione del Covid 19 durante il coprifuoco e la zona rossa.