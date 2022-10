Si infortuna alla caviglia sul Lussari: soccorsa una 54enne monfalconese

La stazione di Cave del Predil è intervenuta nei pressi di Malga Lussari su chiamata della Sores per una 54enne di Monfalcone che si è procurata una distorsione ad una caviglia. D'accordo con la Sores (Sala operativa regionale emergenze sanitarie) i soccorritori si sono mossi con il mezzo fuoristrada perché avrebbero raggiunto il punto in una ventina di minuti con a bordo il medico del Soccorso Alpino che ha potuto visitarla. In accordo con la Sores la donna è stata trasportata a valle e consegnata all'ambulanza per ulteriori controlli. Durante la salita a Malga Lussari i soccorritori si sono imbattuti in un'altra donna, una 76enne di Klagenfurt, che mostrava segni di stanchezza e difficoltà a proseguire. Lasciata con lei una squadra la si è poi potuta caricare al ritorno a bordo del furgone e accompagnare a valle.