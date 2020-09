Si accascia a terra mentre beve al bar: 72enne soccorso dal 118

Un uomo di 72 anni si è sentito male mentre consumava un drink da Giovanni in via San Lazzaro. È successo oggi intorno alle 17:30: l'uomo si è accasciato a terra improvvisamente e gli astanti hanno chiamato i soccorsi. Tempestivo l'intervento del 118, i cui operatori in ambulanza si trovavano già nelle vicinanze e sono riusciti a rianimarlo, defibrillarlo e portarlo all'ospedale. Il 72enne, che probabilmente ha avuto un arresto cardiaco, si trova ora ricoverato in emodinamica. Si tratta purtroppo del terzo malore in una giornata a dir poco drammatica: in poche ore un uomo che faceva immersioni a Sistiana è stato colto da un altro arresto cardiaco e un'escursionista triestina si è sentita male a Forni di Sopra, attivando l'intervento del Soccorso alpino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.