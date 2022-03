Siccità e pericolo incendi, in Friuli Venezia Giulia è allerta massima

La Regione Friuli Venezia Giulia decreta lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio. L'annuncio è stato dato dal governatore Massimiliano Fedriga. Le ragioni sono da ricondurre alle estreme condizioni di siccità che stanno interessando la regione. In quest'ottica il Servizio foreste e il Corpo forestale regionale ha sospeso tutte le autorizzazioni per l'accesione di fuochi. "In un periodo particolare come quello attuale - scrive Fedriga - l’invito è di prestare la massima attenzione e ridurre tutte le situazioni che potrebbero comportare un rischio d'incendio". Chiunque veda fiamme o colonne di fumo in aree boschive o limitrofe è pregato di informare immediatamente il 112 o la Protezione Civile al numero 800 500 300.