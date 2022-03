Allarme siccità: moria di pesci nell’Isonzo e pericolo incendi nei boschi (VIDEO E FOTO)

La siccità perdura nel Friuli Venezia Giulia e ha provocato oggi fenomeni di secca grave nell'Isonzo, causando un'importante moria di pesci. Le ultime piogge e di un certo rilievo risalgono infatti al 15 e 16 febbraio. Nel frattempo l'assessore alle Risorse agroalimentari e ittiche Stefano Zannier lancia l'allarme incendi boschivi e vieta qualsiasi operazione che possa creare pericolo di incendio, sospendendo tutte le autorizzazioni rilasciate per l'accensione fuochi e intensificando la vigilanza della forestale.

Il video e le foto ci sono state inviate dal nostro lettore Mauro Magnini, pescatore che pratica il catch and release, un tipo di pesca in cui gli esemplari ittici vengono catturati e poi liberati. "Sono andato personalmente a salvare alcuni piccoli rimasti nelle pozzanghere - spiega -. Pratico questo sport da molti anni ma è la prima volta che vedo l'Isonzo quasi completamente asciutto"

L'assessore Zannier rivolge un appello ai cittadini affinchè segnalino alla Regione le situazioni di grave mancanza idrica, con segnali di moria di pesci, nei corsi d'acqua del Friuli Venezia Giulia. Le segnalazioni possono essere fatte al numero verde della Protezione civile regionale 800 500 300 oppure scrivendo una mail all'Ente Tutela patrimonio ittico all'indirizzo etpi@regione.fvg.it.

"Continuiamo a registrare un calo delle portate con asciutte improvvise in tutto il reticolo idrografico regionale - spiega l'assessore -. Facciamo fatica ad arrivare in tempo per salvare la fauna ittica quindi il mio richiamo è alla massima collaborazione di tutti i cittadini affinchè possano darci modo di ricevere in tempo le segnalazioni di eventuali asciutte. Solo così possiamo far intervenire i mezzi in maniera tempestiva".

Zannier ha poi comunicato che il comitato ittico ha deciso di posticipare di una settimana l'apertura della stagione di pesca nella zona B con la possibilità di posticiparla ulteriormente qualora le precipitazioni non arrivino, mentre fortunatamente non sono iniziate le immissioni di pesci, decisione questa dovuta proprio alla situazione di prolungata carenza idrica.

Come ricorda l'assessore "non abbiamo alcuno strumento per invertire il fenomeno siccitoso, perché fino a che non arriveranno delle precipitazioni capaci di ricondurre le portate a un livello accettabile, questo sarà un periodo decisamente critico. Le previsioni danno per la fine del mese qualche evento piovoso in alcune zone della regione, ma non sappiamo ancora la possibile entità del fenomeno".