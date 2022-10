Si rifiuta di dare una sigaretta: uomo aggredito in via Battisti

Rifiuta di dargli una sigaretta e viene aggredito. Brutta avventura, nel tardo pomeriggio di oggi, per un passante sulla quarantina che, dopo aver negato una sigaretta ad un uomo sulla trentina che si trovava nelle vicinanze della Pam di via Battisti, è stato aggredito. Ne è scaturita una colluttazione nel corso della quale l'aggressore, in evidente stato confusionale, ha anche preso a pugni un cartellone pubblicitario del supermercato. L'uomo è stato quindi immobilizzato prima dai passanti e poi da due militari dell'Arma in borghese. Infine sono giunte sul posto tre pattuglie dei Carabinieri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul luogo dell'accaduto anche l'ambulanza.