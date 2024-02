Sigarette di contrabbando nascoste nei letti: maxi sequestro da 300 chili

TRIESTE - Sequestrati 300 chili di bionde in porto. Le sigarette di contrabbando erano nascoste all'interno di armadietti e letti - contenitore, come rilevato dai controlli della guardia di finanza di Trieste e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli nelle scorse settimane. La merce di contrabbando era occultata negli arredi regolarmente dichiarati, posizionati a bordo di un semirimorchio partito dalla Turchia, con destinazione Trieste. I due armadietti e i nove letti-contenitore erano stati modificati con un foglio di compensato avvitato alla struttura in ferro e con stoffa per occultare il carico illecito, creando in tal modo un doppio-fondo ben sigillato, capace di contenere circa 100 stecche di sigarette ognuno per un totale di 1.500 stecche.

Le indagini, coordinate dal Pm Matteo Tripani, Sostituto Procuratore presso la Procura di Trieste, sono ancora nella fase preliminare e a carico di ignoti, mentre il Tle (tabacchi lavorati esteri) sottoposto a sequestro, sarà distrutto nel giro di alcune settimane. Il sequestro ha permesso di evitare un danno all’erario quantificabile in quasi 70mila euro, nonché illeciti profitti stimabili in oltre 140mila euro, qualora le sigarette fossero state immesse sul mercato nero.