Sigillo trecentesco al cantautore Lorenzo Pilat

TRIESTE - Ieri sera, lunedì 4 dicembre, al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Politeama Rossetti si è svolto l'atteso concerto benefico “Love me tonight: Lorenzo Pilat da Trieste a Las Vegas”, indetto in onore dell'85 esimo compleanno del cantautore. Per l'occasione il vicesindaco Serena Tonel ha consegnato all'artista il Sigillo trecentesco della Città di Trieste. “Ho consegnato ieri sera a Lorenzo Pilat il Sigillo trecentesco a nome del sindaco Roberto Dipiazza, ringraziandolo per i successi nazionali e internazionali che ha composto e interpretato nel corso della sua lunga carriera, non dimenticando anche tutte le canzoni scritte e cantate in dialetto triestino, contribuendo in modo significativo a promuovere e a conservare la tradizione linguistica - ha detto il vicesindaco Serena Tonel -. Ho ringraziato Pilat anche per aver mantenuto e coltivato i legami con Trieste, la sua città d'origine, e per averle dedicato tante bellissime canzoni che ormai fanno parte dell'immaginario collettivo triestino”. La serata è stata un omaggio, nonché un tributo da parte di Trieste e del Rossetti, a una persona che ha fatto un così grande lavoro. Tra gli altri successi universalmente noti, Pilat ha scritto la canzone “Love me tonight”, portata alla fama internazionale da Tom Jones. La serata, voluta dal Comune in collaborazione con Politeama Rossetti e Casa della Musica, ha visto Pilat in compagnia di molti altri artisti. L'incasso è stato devoluto alla Fondazione Burlo Garofolo.