Sgombero Silos, Comunione e Liberazione: “Tenere aperto dormitorio via Sant’Anastasio”

TRIESTE - Dopo la notizia dell'imminente sgombero del Silos, interviene anche Comunione e Liberazione Trieste, sposando la visione del vescovo Enrico Trevisi. "Alcuni di noi raccogliendo l'invito del vescovo a dare la disponibilità per tenere aperto il dormitorio in via Sant’Anastasio, hanno iniziato a fare esperienza diretta della ricchezza di questo dono, incontrando persone provate da una vita durissima, affrontata con grande dignità" tra cui "giovani, adulti, famiglie con bambini anche piccolissimi, in fuga da guerre, persecuzioni, catastrofi naturali, trafficanti senza scrupoli, strappati alle loro comunità di origine”. “Ciascuno di noi - si legge nel comunicato -, nelle circostanze in cui la vita ci pone, può quotidianamente incontrare l’umanità ferita: nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle case accanto alle nostre… Queste persone non sono estranee per noi, e condividere un pezzetto della nostra vita con loro è sempre un arricchimento per tutti”. Gli esponenti di Comunione e Liberazione sono quindi “grati al Vescovo per il suo continuo richiamo a risvegliare le nostre coscienze davanti a “un mondo senza fraternità” e invitano le istituzioni “a fare tutto il possibile, nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, per garantire attenzione e dignità ad ogni essere umano e invitiamo chiunque abbia a cuore il desiderio di costruire un mondo più umano e fraterno a farsi interrogare dai richiami del nostro Vescovo, e a rispondere personalmente agli stessi nelle più svariate modalità, anche aiutando a tenere aperto il dormitorio di via Sant’Anastasio”.