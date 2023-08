Silos, Coop Alleanza 3.0 pronta a isolare nuovamente l’area

TRIESTE - Coop Alleanza 3.0, proprietaria dei Silos di Trieste, ha reso noto in un comunicato stampa di aver presentato una denuncia per invasione di edificio ed è ora in attesa che gli organismi preposti attuino il trasferimento dei richiedenti asilo in altra struttura. In attesa dell'approvazione da parte della Conferenza dei Servizi di un progetto di riqualificazione per l'area dei Silos di Trieste, presentato tempo fa, si legge ancora nella nota, Coop Alleanza 3.0 era già intervenuta più volte per tentare di rendere l'area inaccessibile.

Come riportato dal Tgr Rai Fvg, l'ipotesi dello sgombero del Silos era già emersa nel tavolo del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza tenutosi in prefettura nei giorni scorsi, ai quali aveva anche partecipato appunto anche la proprietaria dell'area, Coop Alleanza 3.0. Sulla questione è intervenuto anche il Consorzio Italiano di Solidarietà, Secondo ICS lo sgobero non è attuabile "senza dare contestuale risposta all'accoglieza dei richiedenti asilo, non solo ovviamente di coloro che ora occupano l’area, bensì di tutti coloro che ogni giorno non trovano una risposta di accoglienza, come la legge prevede".