Silos, Adesso Trieste chiede sopralluogo urgente nell'ex mercato di via Gioia

TRIESTE - Uno spazio in buone condizioni a due passi dal Silos, che già sembrava destinato a ospitare un centro di accoglienza a fine 2022 ma poi, dopo le elezioni nazionali e la vittoria del centrodestra, il progetto è stato abbandonato. Si tratta dell'ex mercato di via Gioia, immobile di proprietà del comune, dove Adesso Trieste richiede oggi un urgente sopralluogo al sindaco Dipiazza. "I locali, come più volte da noi proposto sia a livello comunale che a livello regionale, potrebbero ospitare immediatamente e con poca spesa le persone che attualmente si trovano in condizioni disumane lì a due passi, nel Silos della vergogna" dichiara il capogruppo di Adesso Trieste in consiglio comunale Riccardo Laterza.

Qualche settimana fa, con l'evento di solitarietà organizzato da varie associazioni del mondo dell'accoglienza al Silos, Linea d'Ombra aveva sollevato la questione, citando un reportage di MeltinG Pot con relative foto dell'ex mercato. In queste immagini la struttura appariva effettivamente in buone condizioni, dotata di docce e bagni. Soluzione abbandonata, appunto, un anno e mezzo fa "a causa dell’assoluta non volontà di mettere concretamente mano al problema - sostiene Adesso Trieste - da parte di Fratelli d’Italia e della Lega".

Così la consigliera comunale Giorgia Kakovic: "Chiediamo che al più presto si svolga un sopralluogo della IV Commissione per verificare lo stato effettivo dello stabile e valutare in tempi rapidi la messa in funzione della struttura. Questo consentirebbe, in prospettiva, anche la restituzione dell’Ostello Scout di Campo Sacro per le attività aggregative e culturali dei suoi legittimi concessionari".