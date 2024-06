Silos ai capitoli finali, Ics contro lo sgombero: "Ancora violenza, Trieste si mobiliti"

TRIESTE - "Lo sgombero del Silos non è una soluzione, è solo altra violenza che si aggiunge a quella che migliaia di persone abbandonate hanno dovuto subire in questi anni, per questo motivo è necessaria una immediata e forte mobilitazione civile di tutta la città". La reazione rispetto all'ordinanza firmata dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza non si è fatta attendere e giunge, attraverso una nota stampa, per mano dell'Istituto consorzio di solidarietà. E' Gianfranco Schiavone a puntare il dito, ancora una volta, contro le istituzioni responsabili di "giocare" sulla "merce umana" rappresentata dai rifugiati.

Asugi è "inerte", Dipiazza in "colpevole ritardo"

"Le condizioni di grave pericolo per «l’igiene, la sicurezza e l’incolumità pubblica» di coloro che sono costretti a trovare riparo al Silos sono state certificate dall’inerte Asugi con un ritardo di quasi due anni rispetto a fatti noti che hanno occupato le pagine dei giornali di mezza Europa". Schiavone poi tira in ballo lo stesso primo cittadino di Trieste, reo di aver gestito il caso del Sioos con "colpevole ritardo" e criticando ampiamente le affermazioni a mezzo stampa di Dipiazza. Ics non mette in discussione l'inagibilità e la pericolosità del Silos - ricordiamo di proprietà di Coop Alleanza e di cui lo stesso ministro Piantedosi aveva annunciato l'imminente compravendita. Tuttavia, sull'operazione che dovrebbe portare alla vendita dell'edificio nulla si sa. Cosa succederà quindi quando lo sgombero verrà messo in atto?

La soluzione Campo Sacro

Sul tavolo la soluzione individuata dalle istituzioni sembrerebbe essere quella dell'ostello di Campo Sacro, con i residenti del piccolo borgo carsico sulle barricate per una decisione "calata dall'alto" e che rischia di creare una contrapposizione sociale non indifferente. "Le persone presenti al Silos verranno trasferite altrove - continua Ics -, ma dove andranno coloro che hanno diritto all’accoglienza secondo la legge ma arriveranno i giorni successivi alla sgombero e alla chiusura del luogo? Non c’è risposta alla domanda".

I magazzini del Comune in Porto vecchio

I lavori a Campo Sacro infatti "non sono terminati e neppure iniziati", racconta Schiavone, tirando per la giacca il prefetto Pietro Signoriello che qualche tempo fa aveva dichiarato che "la chiusura del Silos sarebbe avvenuta solo quando sarebbe stato pienamente operativo l’ostello, con nuova capienza e in regime di alta rotazione per evitare di ritornare subito nella situazione attuale di mancanza di posti". Nel frattempo, alcuni edifici di Porto vecchio di proprietà del Comune sono stati "occupati" da diversi richiedenti asilo, nel più classico ritardo da parte delle istituzioni nei confronti della vita che scorre fuori dai palazzi. A questo link il racconto pubblicato da TriestePrima molte settimane fa.