La sindrome Nimby colpisce ancora, Campo Sacro non vuole i migranti del Silos

TRIESTE - La sindrome Nimby colpisce ancora. A suscitare "grande disappunto" e provocare l'ondata di "preoccupazione e insicurezza" tra gli abitanti di Campo Sacro è il paventato ed ormai deciso (almeno a parole) trasferimento dei migranti che vivono all'interno del Silos di via Gioia nella struttura del campo scout. Sono poco meno di 60 i firmatari di una nota diffusa alla stampa e che mette nero su bianco tutte le criticità e i dubbi legati all'operazione che, secondo quanto si apprende, dovrebbe partire non appena sarà completata la compravendita dell'edificio di proprietà di Coop Alleanza. Nella nota si parla di "incomprensibile decisione di privare i giovani (scout) di spazi di aggregazione".

La vita "sconvolta"

"La scelta di sistemarvi migranti fa prevedere una situazione di sicuro sovraffollamento che si ritiene non controllabile numericamente, sia per la sua ubicazione che per il suo libero accesso 24 ore su 24". I circa 120 abitanti di Campo Sacro, ricordano, avevano già dovuto fare i conti con i sovraffollamenti della struttura nel recente passato. Oggi, con l'operazione Silos, quella situazione torna ad essere realtà. "Si va a sconvolgere sensibilmente la vita degli abitanti, come già sperimentato negli ultimi periodi allorquando la presenza di stranieri, sistemati soprattutto in tende di emergenza, erano in numero ben superiore rispetto alla capienza della struttura e quasi il triplo dei residenti di Campo Sacro".

Le problematiche

I residenti parlano di "intasamento degli autobus, ritardi per gli accessi a scuola, lavoro o visite mediche" ma anche "immondizie, cibo sparso fuori dai bottini con proliferazione di ratti, bisogni corporali, molestie, schiamazzi sia di giorno che di notte" e ancora, "furti nel supermercato locale", in un contesto generale dove "è aumentata l’insicurezza degli abitanti anche per avvenute violazioni di proprietà private. Siamo fortemente preoccupati per la nostra sicurezza che si dubita potrà essere garantita dalle Forze dell’Ordine qualora dovesse essere attuato il trasferimento che inevitabilmente potrebbe portare con sé anche quelle

situazioni di illegalità, apprese dai media, già riscontrate al Silos".

"Tutto ha un limite"

Vicino all'area scout insiste già la sede della comunità La Fonte (che si occupa di minori stranieri non accompagnati). "Siamo già pesantemente investiti di

problematiche collegate all’accoglienza, pazienti e tolleranti perché supportati dalla prospettiva della temporaneità dello stato di cose. Ma tutto ha un limite, abbiamo diritto di vivere senza paure".