Ennesimo blitz in Silos, controlli di finanza e polizia

TRIESTE - E' attualmente in corso un blitz delle forze dell'ordine nella zona dell'ex Silos. Sul posto il reparto mobile della polizia di Stato e la guardia di finanza. Presenti anche le unità cinofile e la polizia locale, oltre a personale della questura in borghese. Oltre 40 gli agenti impegnati. Quello di questa mattina è l'ennesima operazione di controllo all'interno della struttura adiacente alla stazione ferroviaria del capoluogo regionale, volta ad esaminare le posizioni dei migranti che da mesi occupano l'area a causa del sovraffollamento del sistema di accoglienza locale. La notizia è in aggiornamento