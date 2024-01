Indagine agli sgoccioli e riunione riservata: il caso Silos sul tavolo in prefettura

TRIESTE - Dopo innumerevoli appelli la situazione dell'ex Silos torna per l'ennesima volta sul tavolo delle istituzioni. L'occasione è la convocazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica programmato domani 31 gennaio presso la prefettura del capoluogo giuliano. Alla riunione "riservata" (con inizio previsto alle 10) parteciperanno rappresentanti delle forze dell'ordine, degli enti locali, la procura della Repubblica e anche i rappresentanti dell'Azienda sanitaria giuliano isontina. L'argomento in oggetto, come anticipato, è la questione relativa alla struttura di proprietà di Coop Alleanza e alla duratura presenza, al suo interno, di centinaia di migranti che non trovano posto nel sistema di accoglienza triestino.

Il fascicolo sul Silos in chiusura

Volendo provare a dare un significato alla riunione di domani, è il riferimento stesso della convocazione ad indicarne il contenuto. Il richiamo, infatti, è ai primi giorni di agosto del 2023 (le riunioni del 2 e del 9), periodo durante il quale la proprietà aveva presentato denuncia per invasione di edificio. Va in questa direzione infatti il fascicolo di indagine, in mano al pubblico ministero Chiara De Grassi. L'indagine è agli sgoccioli. Come apprende TriestePrima, il fasciolo è in via di definizione e verrà chiuso a giorni. Non ci sarà solo il Silos, però, al centro dell'incontro in prefettura, ma anche la rotta balcanica.

La rotta balcanica e l'ambasciatore degli Stati Uniti

Coop Alleanza, contattata telefonicamente da chi scrive, in questa fase preferisce non aggiungere altro rispetto a quanto già diffuso pubblicamente nei mesi scorsi e non rilasciare alcuna dichiarazione. Dalla denuncia sono passati ormai quasi 180 giorni e durante la riunione di domattina si procederà ad esaminare la situazione attuale. Gli investigatori e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sul caso, ma è verosimile che per una possibile e futura soluzione, qualcosa stia iniziando a muoversi. In ultimo, la rotta balcanica e la questione migratoria erano stati tra gli argomenti al centro dell'incontro istituzionale tra il prefetto di Trieste, Pietro Signoriello, e l'ambasciatore degli Stati Uniti d'America, Jack Markell, andato in scena nei giorni scorsi a Trieste. [continua]