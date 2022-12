Frase shock contro gli ebrei, l'autore ancora a piede libero

TRIESTE - Vanno avanti le indagini e le ricerche per risalire all'uomo che nella notte tra il 9 e il 10 novembre ha imbrattato una facciata della sinagoga di Trieste, scrivendo la frase "gli ebrei sono i novi razzisti e fascisti". Fin dalle prime ore dalla notizia era circolata la voce che, grazie alle molte telecamere di videosorveglianza presenti in zona, la persona responsabile del grave gesto era stata velocemente individuata. Stando però a quanto si apprende, le indagini della Digos del capoluogo giuliano vanno avanti e l'uomo non è stato ancora beccato.