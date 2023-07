Malore notturno in spiaggia, sessantenne soccorso in Costiera

TRIESTE – Questa notte un sessantenne è stato trasportato all’ospedale di Cattinara dopo aver accusato un malore mentre si trovava in spiaggia in Costiera, nella zona conosciuta come Liburnia. A causa della difficoltà di raggiungere l’area, i sanitari del 118, assieme ai vigili del fuoco, hanno dovuto percorrere il sentiero che dall’Istituto di Oceanografia dei Filtri di Aurisina conduce verso le spiagge naturiste. L’uomo, vittima di una sincope, è stato quindi soccorso e fatto salire a bordo di una imbarcazione messa a disposizione dai vigili del fuoco. Il sessantenne è stato portato a Cattinara in codice verde. Non è in pericolo di vita.