Piazza Unità d'Italia

Il sindaco riceve il nuovo arcivescovo greco ortodosso: "La comunità greca è nel mio cuore"

Il religioso era in visita pastorale a Trieste in occasione delle festività della Pentecoste ortodossa. Dipiazza ha confermato i profondi legami di amicizia e proficua collaborazione con la comunità greca, confermando la massima disponibilità e l’impegno a operare insieme per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e monumentale della comunità greca e della città