Il sindaco riceve gli atleti del Saturnia: "Orgoglio della nostra città"

Il Sindaco Roberto Dipiazza ha ricevuto in Municipio un gruppo di giovani atleti del Circolo Canottieri Saturnia, accompagnati dal Presidente Gianni Verrone e dal Presidente del Consiglio comunale Francesco di Paola Panteca.

Dipiazza, rivolgendo agli atleti un “vivo apprezzamento per l’impegno e gli ottimi risultati raggiunti in una disciplina sportiva che contraddistingue in maniera eccellente la nostra città e ci riempie d’orgoglio” ha voluto rendere loro omaggio consegnando il gagliardetto con l’Alabarda di Trieste al Presidente del Circolo, Verrone, augurando ai giovani di ottenere in futuro ancora tante brillanti soddisfazioni a livello agonistico.

Gli atleti

Gli atleti presenti: Ferrio Gustavo, atleta azzurro capitano squadra nazionale. Medaglia d'argento Campionato Europeo under 23 2020 Duisburg. Medaglia d'argento European Rowing Coastal Rowing 2020 Donoratico. Campione Italiano Assoluto 4x senior maschile. Campione Italiano Assoluto 2x senior maschile Coastal Rowing. Campione Italiano under 23 4x maschile.

Wisenfeld Filippo: atleta azzurro. Medaglia d'argento Campionato Europeo under 23 4+ Duisburg. Campione Italiano Assoluto 8+. Campione Italiano juniores 8+

Giurgevich Luca: medaglia d'argento European Rowing Coastal Rowing 2020 Donoratico.

Campione Italiano Assoluto 4x senior maschile. Campione Italiano Assoluto 2- senior maschile. Campione Italiano under 23 4x maschile

Marsi Federico: atleta azzurro Campionato Europeo under 23 Duisburg. Medaglia d'argento European Rowing Coastal Rowing 2020 Donoratico. Campione Italiano Assoluto 4x senior maschile. Campione Italiano Assoluto 2- senior maschile. Campione Italiano under 23 4x maschile

Secoli Enrico: medaglia d'argento European Rowing Coastal Rowing 2020 Donoratico. Campione Italiano Assoluto 4x senior maschile . Campione Italiano under 23 4x maschile.

Costa Michela: atleta azzurra squadra nazionale junior. Campionessa Italiana assoluta 8+

Campionessa Italiana juniores 8+

Dorci Alice: atleta azzurra squadra nazionale junior. Campionessa Italiana assoluta 8+

Campionessa Italiana juniores 8+

Premerl Samantha: atleta azzurra squadra nazionale junior. Campionessa Italiana assoluta 8+

Campionessa Italiana juniores 8+

Spartaco Barbo, Direttore Tecnico CC Saturnia. Capo Allenatore squadre nazionali under 23 maschile e non olimpici. Vincitore Medagliere Campionato Europeo under 23 2020 Duisburg