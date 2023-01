"La sparatoria in Carso è episodio isolato, siamo tutti sconvolti"

RUPINIPICCOLO (Trieste) - "Il presidio delle forze dell'ordine c'è sempre, in continuazione. Sia i carabinieri che la polizia sono attivi non solo per controllare la viabilità, ma anche per tutelare la sicurezza dei cittadini. È la prima volta che accade un episodio simile . Siamo tutti sconvolti, io per prima". Lo ha dichiarato la sindaca di Sgonico, Monica Hrovatin, ieri sera a Rupinpiccolo, dove si è verificata la rapina con aggressione armata a Fabio Galgaro. "Mi hanno rassicurato che il signore è fuori pericolo e questa è la cosa più importante. Speriamo torni a casa al più presto e che dimentichi questa storia", ha aggiunto la prima cittadina. Hrovatin ha quindi definito l'episodio "gravissimo" e ha annunciato che il Comune metterà a disposizione le registrazioni delle videocamere di sorveglianza presenti sul territorio.