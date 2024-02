La sinistra chiede lumi su stop a interventi per cambio sesso

TRIESTE - "Ho deciso di presentare un'interrogazione a risposta immediata all'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, per comprendere quali siano le problematiche riscontrate nella ripresa degli interventi chirurgici per la riassegnazione di genere presso la clinica urologica di Cattinara, a Trieste". Lo ha detto, in una nota, il consigliere Furio Honsell, di Open Sinistra Fvg. Honsell ha presentato "nei primi giorni di gennaio, insieme alle consigliere regionali del Gruppo politico Patto per l'Autonomia-Civica Fvg, Giulia Massolino e Simona Liguori, un'interpellanza su questa criticità. A distanza di un mese, però, non abbiamo ricevuto risposta". Motivo per il quale, ha spiegato il consigliere di Open, "ho presentato già per la seduta d'aula della prossima settimana l'interrogazione per comprendere anche come la Direzione regionale intenda agire e con quale pianificazione, affinché gli interventi di riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali e le connesse attività di assistenza e supporto, portate avanti dal Centro per le disforie di genere di Trieste, ritornino al più presto ad essere pienamente funzionanti, con modalità e tempistiche almeno pari o superiori a quelle precedenti al periodo pre-pandemico".