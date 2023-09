Confermate le voci, Siora Rosa riapre

TRIESTE - La notizia era nell'aria da almeno una settimana, le voci in città si rincorrevano da diverso tempo, ma la conferma della riapertura (per chi pensava che chiudesse definitivamente) è arrivata solamente nella giornata di oggi. Perché chi succede alla famiglia Facco, vale a dire lo 040 Group di Walter Gustin, dopo esser stato contattato la scorsa settimana diverse volte dalla redazione di TriestePrima, ha preferito rilasciare le dichiarazioni ufficiali su ricette e futuro dello storico locale solamente al quotidiano Il Piccolo. Siamo davvero felici per l'azienda, per il personale e soprattutto per la città, che così potrà riabbracciare Siora Rosa, il tempio delle cose genuine e autentiche. Buona fortuna.