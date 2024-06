Odori a San Dorligo, affondo della Regione: "In caso di inquinanti non faremo sconti"

DOLINA - "Se verranno individuate con certezza fonti di inquinamento, come è accaduto con la Ferriera, in totale trasparenza non si faranno sconti a nessuno, perché bisognerà assolutamente migliorare la vita dei cittadini del territorio". L'attacco neanche troppo velato alla Siot proviene dall'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro che questa mattina ha inaugurato la centralina Arpa volta a monitorare gli odori e gli altri inquinanti nel territorio del Breg. Secondo l'esponente di Fratelli d'Italia l'operazione di monitoraggio andrà avanti per un anno.

Le parole dell'assessore

"Le segnalazioni che riguardano quest'area - ha affermato Scoccimarro - sono significativamente aumentate negli ultimi due anni e, a seguito di ciò, la Regione ha inteso intervenire con l’avvio di un monitoraggio che non ha avuto un inizio facile a causa dello stato di impasse causato dall’impossibilità di poter usufruire dell’allacciamento elettrico". Un problema definito "burocratico" e la cui causa, secondo l'assessore all'Ambiente, sarebbe riconducibile all'interno dei rapporti tra il Comune di San Dorligo e la società che eroga il servizio di fornitura dell’energia elettrica, fornitura stabilita dalla Consip.

Sullo sfondo la campagna elettorale

Nel comune del Breg prossima settimana si vota per l'elezione del sindaco e il tema degli odori nell'area è, da sempre, tema da campagna elettorale, prova ne sia che da quanto si apprende l'assessorato regionale aspettava da gennaio un riscontro sul problema burocratico. Nell'analisi complessiva delle relazioni che sussistono tra i soggetti che operano in zona, la Siot rappresenta uno dei grandi contribuenti dell'amministrazione comunale di San Dorligo, oltre ad avere un ruolo significativo, dal punto di vista dell'economia regionale, in tutto il Friuli Venezia Giulia. Insomma, se da un lato il monitoraggio punta a stabilire con precisione l'emissione di eventuali inquinanti, dall'altro la partita è molto più complessa di quanto non possa apparire in periodi segnati dalla campagna elettorale.