Sissi si aggira nel castello: la collaborazione "ungherese" di Miramare

TRIESTE - Il Museo di Miramare stringe una collaborazione con il palazzo di Gödöll?, in Ungheria, famoso per essere stato una delle residenze preferite dell’imperatrice Sissi, che in questi giorni sembra aggirarsi tra le sale del Castello. Si tratta in realtà di Blanka Berta, una guida proveniente dalla Residenza reale di Gödöll?, che indosserà il vestito quest’oggi e domani a Miramare. Non un sogno ma realtà vederla passeggiare, in uno dei suoi abiti più iconici, tra i viali ancora fioriti di quello che fu uno dei suoi più amati giardini e nelle sale della dimora signorile di Massimiliano d'Asburgo.

Il Museo di Miramare aderisce infatti alla rete Arre, Residenze Reali Europee, che raggruppa alcuni tra i più importanti palazzi e castelli che si trovano in Europa al fine di preservare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale, organizzando attività di formazione, promozione e collaborazioni con altri enti. Quest’anno lo scambio è, appunto, con il Palazzo reale di Gödöll?, costruito nel XVIII secolo e donato dal popolo ungherese alla coppia reale, l’imperatore Francesco Giuseppe e la regina Elisabetta, come dono di incoronazione. A Gödöll?, è stata svolta una minuziosa riproduzione degli abiti dell’Imperatrice che vengono utilizzati ogni settimana per svolgere visite guidate in costume.