Guida ubriaco dopo la notte a Sistiana: patente ritirata e auto nuova di zecca sequestrata

Un 52enne triestino è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza dai carabinieri di Aurisina dopo che l'etilometro al quale era stato sottoposto a Sistiana aveva fatto registrare un tasso alcolemico quattro volte superiore a quello consentito. L'episodio è accaduto lo scorso fine settimana durante il quale i carabinieri della stazione carsica sono stati impegnati in servizi di prevenzione generale e di controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza.

Il 52enne è stato fermato alla guida della propria autovettura e sottoposto all’etilometro dopo aver trascorso la serata nei locali della baia. Con un tasso alcolemico di quattro volte superiore, gli è stata ritirata la patente ed è stato deferito per guida in stato di ebbrezza. L’auto, acquistata appena qualche giorno prima, è stata sequestrata.