Baia di Sistiana, raffica di controlli dei carabinieri nel weekend

Nel corso del fine settimana la Compagnia Carabinieri di Aurisina ha svolto un servizio coordinato di controllo del territorio sull’altopiano e nella zona di Sistiana. Le pattuglie del Radiomobile di Aurisina e delle Stazioni Carabinieri di Duino e di Aurisina sono state impegnate in servizi di prevenzione generale e di controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza. Sono state controllate oltre 150 auto e quasi 500 persone e qualche automobilista è stato sanzionato.

Un triestino di 52 anni, un isontino, un friulano e una studentessa universitaria che sono stati controllati a bordo delle rispettive auto con tassi alcolemici oltre al limite consentito. Anche per loro sono scattati la denuncia e l’immediato ritiro della patente. Diversi avventori prima di lasciare i locali della Baia di Sistiana si sono avvicinati a piedi ai Carabinieri impegnati nei controlli chiedendo di sottoporsi al precursore, che ha esclusivamente un valore orientativo, per verificare il loro livello alcolemico. Chi è risultato positivo ha ceduto il volante a un amico sobrio o chiamato un servizio di taxi per far rientro a casa in sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre in tema di eccessi dovuti all’alcol, la pattuglia di Duino è intervenuta per un autotrasportatore bielorusso che dopo qualche bicchiere di troppo a iniziato a molestare gli altri avventori presenti ai chioschi della baia. Quando i Carabinieri l’hanno avvicinato ha cercato di opporsi all’identificazione e di allontanarsi, ma è stato bloccato, accompagnato in caserma e deferito in stato di libertà per ubriachezza e resistenza a Pubblico Ufficiale.