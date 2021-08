Incidente a Sistiana, traffico in tilt e autostrada bloccata

Il sinistro è avvenuto dopo le 13 di oggi 30 agosto. La notizia è in aggiornamento

Un brutto incidente e fortunatamente senza feriti si è verificato sul raccordo autostradale 13 poco dopo l'uscita di Sistiana. Numerose le segnalazioni giunte in redazione. Stando a quanto si apprende, un mezzo che trasportava un'auto si sarebbe ribaltato, ma all'interno della suddetta non c'era nessuno e il conducente del veicolo motore sarebbe rimasto pressoché illeso. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco di Opicina e personale della Polizia stradale. La notizia è in aggiornamento.