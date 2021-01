Sulla Trieste Opicina arriva il primo “Slalom Automobilistico di Trieste”

Buone notizie per gli amanti delle auto da corsa. Il prossimo 28 marzo sul mitico tracciato della Trieste Opicina si svolgerà il primo “Slalom Automobilistico di Trieste”, competizione inserita nel calendario FIA e organizzata da Corrado Ughetti. Alla gara parteciperà anche Ugo Puglisi, alla guida di una Renault Twingo Cup della scuderia LEMA Racing; il film maker triestino, da sempre appassionato di motori e già in passato impegnato su pista con autovetture da corsa, esordirà quindi in una gara su strada e la sua esperienza sarà documentata in tutte le sue fasi da numerose cineprese, alcune delle quali montate dentro l’abitacolo della sua autovettura. La regia del documentario sarà affidata ad Emanuele Flangini, affermato cineasta con cui Puglisi aveva già cooperato l’anno scorso per la realizzazione di un docufiction sulla vita del Caravaggio. L’opera sarà prodotta dalla casa cinematografica “High Point View” di Angela Ceschia, in collaborazione con “Minotaurus Pictures 2004”, “Warchip”, “StolliGomme” e “I Poke Sushi” e distribuita da FrameTV.it.