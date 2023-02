"Slava Ukraini", il canto simbolo della lotta ucraina in piazza della Borsa

Nel pomeriggio di oggi 26 febbraio, in occasione delle manifestazioni organizzate ad un anno di distanza e contro l'invasione russa, la comunità ucraina ha intonato il canto divenuto simbolo della resistenza di Kiev

TRIESTE - Un centinaio di persone ha partecipato nel pomeriggio di oggi 26 febbraio alla manifestazione organizzata dalla comunità ucraina del capoluogo giuliano in favore del Paese che da un anno, dopo l'invasione dell'esercito russo, è teatro di guerra. In occasione dell'evento, come potete vedere dal video, le persone presenti hanno intonato anche Slava Ukraini, divenuto canto simbolo della resistenza di Kiev. [continua a leggere qui]