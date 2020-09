Jackpot al contrario in sala slot: multata 56enne senza mascherina

Che si debba ancora portare la mascherina all'interno dei locali pubblici non sempre risulta essere chiaro alla popolazione. Nella serata di ieri 5 settembre la Polizia di Stato a Trieste ha infatti sanzionato amministrativamente una cittadina di origini italiane del 1964 perché si trovava all'interno di una sala slot di via Giulia senza mascherina. L'episodio è avvenuto durante un controllo del territorio da parte della Squadra Volante che si trovava in zona.

