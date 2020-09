Il contagio non si arresta in Slovenia: oltre 100 i casi per il secondo giorno consecutivo

Oltre 100 contagi in Slovenia per il secondo giorno consecutivo, per l'esattezza 105 nella giornata di venerdì, a fronte di oltre 3200 tamponi. 21 dei nuovi casi sono stati registrati a Lubiana, il resto sparsi in 48 comuni di cui uno a Capodistria e uno a Pirano. Al momento sono 3603 i malati in totale. Calano tuttavia i contagi importati, mentre aumentano quelli interni e quelli di cui non si conosce la causa. Nonostante i casi in aumento la Slovenia è comunque sotto la media europea. 26 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 5 in terapia intensiva.

