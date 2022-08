Benzina e diesel: calano ancora i prezzi in Slovenia

Da oggi in Slovenia i carburanti nei distributori al di fuori delle autostrade costeranno di meno. Come riportato da Tv Capodistria, la benzina a 95 ottani costerà 1 euro e 49 al litro, ovvero 4,4 centesimi in meno. Il Diesel, invece, costerà 3,5 centesimi in meno e passerà a 1 euro e 64 centesimi al litro. I prezzi, regolamentati dal Governo, resteranno in vigore fino al 29 agosto. Si tratta del quarto ribasso consecutivo dei costi per i carburanti nella vicina repubblica, dovuto anche al calo del prezzo del petrolio sui mercati mondiali. In autostrada, invece, saranno i singoli distributori a stabilire il prezzo, che sarà più alto.